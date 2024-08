Yamaha Motor: Zusammenfassung der konsolidierten Geschäftsergebnisse - Erste Hälfte des am 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahres

Yamaha Motor Co., Ltd. (Tokio: 7272) meldet seine konsolidierten Geschäftsergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240807029600/de/

Yamaha Motor Headquarters, Iwata, Shizuoka, Japan (Photo: Business Wire)

Von HIDAKA, Yoshihiro

President, Chief Executive Officer und Representative Director

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 konnten wir zum zweiten Mal in Folge neue Rekorde in Bezug auf Umsatz und Gewinn verzeichnen. In unserem Kerngeschäft Motorräder führten höhere Verkaufszahlen von Premium-Modellen in Schwellenländern und andere Faktoren dazu, dass wir höhere Umsätze und Gewinne verbuchen konnten.

Im Hinblick auf das externe Geschäftsumfeld haben hohe Preise und Zinssätze Auswirkungen auf die Nachfrage, und da die Erwartungen an Zinssenkungen in den Vereinigten Staaten steigen, haben starke Schwankungen bei den Wechselkursen und andere Entwicklungen zu Unsicherheiten geführt. Außerdem variieren die Bedingungen je nach Geschäftssegment, aber wir erwarten, dass der harte Wettbewerb durch Verbesserungen bei der Produktversorgung durch uns und unsere Mitbewerber, sinkende Nachfrage und andere Effekte anhalten wird. Der Trend bei den Seefrachtraten geht nach oben, während die Rohstoffkosten, abgesehen von den Auswirkungen der Wechselkurse, im Allgemeinen den Prognosen entsprechen.

In Bezug auf unsere Geschäftsbereiche gehen wir davon aus, dass sich das Motorradgeschäft weiterhin gut entwickeln wird, während bei Freizeitfahrzeugen und Smart Power Vehicles Bestandsanpassungen voraussichtlich zu längeren Produktionskürzungen führen werden. In der Sparte Marine Products gehen weiterhin zahlreiche Kundenanfragen zu den neuen großen Außenbordmotormodellen ein, die wir in dieser Saison auf den Markt gebracht haben. Wir rechnen aber dennoch mit einem Nachfragerückgang, vor allem in Europa und den USA. Wir werden weiter an der Optimierung der Lagerbestände arbeiten und Produktionsanpassungen vornehmen, um die Nachfrage und die Verkaufsbedingungen zu berücksichtigen. In der Robotics-Sparte rechnen wir in der zweiten Jahreshälfte mit einer Erholung der Nachfrage.

Zur Steigerung der Rentabilität werden wir die Ausgaben konsequent kontrollieren, die Produktionseffizienz verbessern und unsere Premium-Segment-Strategie umsetzen, während wir strukturelle Verbesserungen bei verlustbringenden Unternehmen vornehmen.

Konsolidierte Geschäftsergebnisse

Der Umsatz für den Zeitraum betrug 1.348,4 Milliarden Yen (ein Anstieg von 122,0 Milliarden Yen oder 10,0 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des vergangenen Geschäftsjahres) und das Betriebsergebnis betrug 154,4 Milliarden Yen (ein Anstieg von 12,9 Milliarden Yen oder 9,1 %). Das den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Nettoergebnis betrug 113,1 Milliarden Yen (ein Anstieg von 9,8 Milliarden Yen oder 9,5 %).

Im ersten Halbjahr des konsolidierten Berichtszeitraums wurde der US-Dollar zu 152 Yen gehandelt (eine Abwertung von 17 Yen gegenüber dem gleichen Zeitraum des vergangenen Geschäftsjahres) und der Euro zu 165 Yen (eine Abwertung von 19 Yen).

Im Kerngeschäft des Unternehmens, dem Motorradgeschäft, wurden in Brasilien und Indien insgesamt höhere Stückzahlen und höhere Stückpreise erzielt, was zu höheren Umsätzen führte. Die Auswirkungen der höheren Umsätze im Motorradgeschäft und der Kostensenkungsmaßnahmen auf das Betriebsergebnis wurden durch die positiven Auswirkungen eines schwächeren Yen verstärkt, was zu höheren Gewinnen in diesem Zeitraum führte.

*Die Yamaha Motor Group hat ab diesem Geschäftsjahr die Umstellung von den japanischen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (Japanese Generally Accepted Accounting Principles, J-GAAP) auf die internationalen Rechnungslegungsstandards (International Financial Reporting Standards, IFRS) vorgenommen. Zu Vergleichs- und Analysezwecken wurden die Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2023 daher gemäß den IFRS-Standards umgerechnet.

Ergebnis nach Geschäftsbereich

Geschäftsbereich Land Mobility

Der Umsatz betrug 896,1 Milliarden Yen (ein Anstieg von 98,6 Milliarden Yen oder 12,4 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des vergangenen Geschäftsjahres) und das Betriebsergebnis belief sich auf 90,7 Milliarden Yen (ein Anstieg von 22,8 Milliarden Yen oder 33,6 %).

Im Motorradgeschäft konnte der Absatz in entwickelten Märkten wie Europa und den Vereinigten Staaten gesteigert werden, sodass die Verkaufszahlen höher ausfielen als im Vorjahr. Die Nachfrage in Schwellenmärkten – vor allem in Brasilien, Indien und Indonesien – nahm zu und erhöhte damit den Absatz im gesamten Motorradgeschäft in Schwellenmärkten. Der Umsatz im Motorradgeschäft stieg dank des höheren Absatzes in Brasilien und Indien sowie höherer Stückpreise. Das Betriebsergebnis profitierte neben den Auswirkungen höherer Umsätze von einer besseren Versorgung der Schwellenmärkte mit Modellen des Premiumsegments, Kostensenkungen und den Vorteilen eines schwächeren Yen, was sich in höheren Gewinnen widerspiegelte.

Bei Freizeitfahrzeugen (Geländefahrzeuge und ROVs) ging die Nachfrage bei etwa gleichbleibenden Verkaufszahlen unter das Vorjahresniveau zurück, doch ein sich verschlechternder Modellmix hatte geringere Umsätze zur Folge. Neben den höheren Marketing-, Werbe- und Herstellungskosten, die durch den zunehmenden Wettbewerb bedingt sind, verzeichnete das Unternehmen geringere Gewinne.

Im Geschäftsbereich Smart Power Vehicles, zu dem elektrische Rollstühle, elektrisch unterstützte Fahrräder (eBikes) und deren Antriebseinheiten (e-Kits) gehören, lagen die Verkaufszahlen von eBikes in Japan über denen des Vorjahres. In Europa, dem Hauptmarkt für e-Kits von Yamaha Motor, dauern die Anpassungen der Marktbestände jedoch an, was sich in einem Rückgang der Verkaufszahlen und insgesamt geringeren Umsätzen niederschlug. Beim Betriebsergebnis führten der geringere Absatz und die gestiegenen Ausgaben für Verkaufsförderungsmaßnahmen zu einem niedrigeren Gewinn im SPV-Geschäft.

Geschäftsbereich Marine Products

Der Umsatz belief sich auf 297,7 Milliarden Yen (was einem Rückgang von 1,3 Milliarden Yen oder 0,4 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des vergangenen Geschäftsjahres entspricht) und das Betriebsergebnis betrug 53,2 Milliarden Yen (was einem Rückgang von 12,6 Milliarden Yen oder 19,2 % entspricht).

Die Nachfrage nach Außenbordmotoren in Mittel- und Südamerika hielt an, doch in Nordamerika und Europa sorgten steigende Preise und Zinssätze für einen Rückgang der Nachfrage. Die Nachfrage nach Außenbordmotoren mit hoher Leistung hielt in Nordamerika jedoch an. Der Absatz neuer Außenbordmodelle war positiv, insgesamt war der Absatz im Außenbordgeschäft jedoch rückläufig. Im Bereich der privaten Wasserfahrzeuge führten die steigenden Zinsen zu Kaufzurückhaltung und einer sinkenden Nachfrage, jedoch stiegen die Verkaufszahlen dank Verbesserungen, die den letztjährigen Mangel an Teilen und Unterbrechungen in der Lieferkette betrafen, die das Unternehmen gezwungen hatten, die Produktversorgung einzuschränken. Dies führte insgesamt zu einem Rückgang von Umsatz und Gewinn im Geschäftsbereich Marine Products. Die konsolidierten Geschäftsergebnisse von Yamaha Motor für das erste Halbjahr umfassen auch die Leistung des deutschen Herstellers von elektrischen Schiffsantrieben Torqeedo GmbH im zweiten Quartal des konsolidierten Abrechnungszeitraums (April bis Juni 2024).

Geschäftsbereich Robotics

Der Umsatz lag bei 45,9 Milliarden Yen (ein Rückgang von 0,4 Milliarden Yen oder 0,8 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des vergangenen Geschäftsjahres) und der Betriebsverlust betrug 0,4 Milliarden Yen (im Vergleich zu einem Betriebsgewinn von 5 Milliarden Yen).

Auf dem Markt für Surface-Mounting-Maschinen führte die geringere Nachfrage nach Kapitalinvestitionen in Europa zu einem Rückgang der Verkaufszahlen. Die Nachfrage nach Industrierobotern in China stagnierte und die Verkaufszahlen gingen zurück. Außerdem führte die höhere Nachfrage nach generativen KI-Anwendungen und fortschrittlichen Verpackungen zu höheren Verkaufszahlen bei den Halbleiter-Back-End-Prozessanlagen von Yamaha. Alle diese Entwicklungen führten dazu, dass das gesamte Geschäftsfeld Robotics geringere Umsätze erzielte und auch das Betriebsergebnis für diesen Zeitraum sank.

Geschäftsbereich Financial Services

Der Umsatz lag bei 55,9 Milliarden Yen (ein Anstieg von 17,4 Milliarden Yen oder 45,3 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des vergangenen Geschäftsjahres) und das Betriebsergebnis bei 10,8 Milliarden Yen (ein Anstieg von 4,2 Milliarden Yen oder 63,2 %).

Während die finanziellen Forderungen stiegen, erzielten wir Fortschritte bei der Weitergabe der Beschaffungszinssätze an die Kunden, was zu einem Anstieg des Umsatzes führte. Im Hinblick auf das Betriebsergebnis wurden zusätzlich zu den höheren Erträgen aus Zinszahlungen die im vergangenen Geschäftsjahr aus Zinsswaps resultierenden Verluste in diesem Geschäftsjahr in Bewertungsgewinne umgewandelt. Dies führte zu einem höheren Gewinn in diesem Zeitraum.

Geschäftsbereich Sonstige Produkte

Der Umsatz betrug 52,9 Milliarden Yen (ein Anstieg von 7,7 Milliarden Yen oder 17,1 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des vergangenen Geschäftsjahres) und das Betriebsergebnis betrug 3,6 Milliarden Yen (im Vergleich zu einem Betriebsergebnis von 0,6 Milliarden Yen).

Eine gestiegene Nachfrage nach Golfwagen in Nordamerika führte zu einem Anstieg der Verkaufszahlen und die daraus resultierenden höheren Einnahmen steigerten sowohl den Umsatz als auch den Gewinn des Unternehmens.

Prognostizierte konsolidierte Geschäftsergebnisse

Hinsichtlich der prognostizierten konsolidierten Geschäftsergebnisse für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr gab es keine Änderungen gegenüber der Prognose vom 14. Februar bei der Bekanntgabe der Ergebnisse des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 (einschließlich der angenommenen Wechselkurse):

Umsatz: 2.600,0 Milliarden Yen

Betriebsergebnis: 260,0 Milliarden Yen

Nettogewinn: 175,0 Milliarden Yen

Richtlinie zur Ausschüttung von Gewinnen und Dividenden für das laufende Geschäftsjahr

Im Hinblick auf die Renditen für die Aktionäre verfolgt das Unternehmen grundsätzlich den Ansatz, unter Berücksichtigung der Aussichten für die Geschäftsentwicklung und Investitionen in zukünftiges Wachstum, beständige und kontinuierliche Dividendenzahlungen zu leisten und die Renditen flexibel auf Basis der Höhe unserer Cashflows an die Aktionäre auszuschütten. Die Gesamtausschüttungsquote liegt dabei im Bereich von 40 % für die kumulierte Summe des dreijährigen Mittelfristigen Managementplans.

Aufgrund der unveränderten Prognose hinsichtlich der konsolidierten Geschäftsergebnisse für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr hat das Unternehmen beschlossen, die prognostizierte jährliche Dividende bei 50 Yen pro Aktie und die Zwischendividende bei 25 Yen pro Aktie zu belassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240807029600/de/