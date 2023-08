Yamaha Motor: Zusammenfassung der konsolidierten Geschäftsergebnisse

Yamaha Motor Co., Ltd. (Tokio:7272) gibt seine konsolidierten Geschäftsergebnisse für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2023 bekannt.

Der Nettoumsatz für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres, das am 31. Dezember 2023 endet, belief sich auf 1.226,4 Milliarden Yen (ein Anstieg von 157,5 Milliarden Yen oder 14,7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des vorangegangenen Geschäftsjahres) und das Betriebsergebnis auf 142,8 Milliarden Yen (ein Anstieg von 40,3 Milliarden Yen oder 39,4 %). Die ordentlichen Erträge beliefen sich auf 144,8 Milliarden Yen (ein Anstieg um 29,4 Milliarden Yen oder 25,4 %) und der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn auf 105,3 Milliarden Yen (ein Anstieg um 22,3 Milliarden Yen oder 26,9 %). Dies ist auch das erste Mal, dass der Nettogewinn 100 Milliarden Yen in einem zweiten Quartal übersteigt.

Im ersten Halbjahr der konsolidierten Rechnungsperiode notierte der US-Dollar bei 135 Yen (eine Abwertung von 12 Yen gegenüber dem gleichen Zeitraum des vorangegangenen Geschäftsjahres) und der Euro bei 146 Yen (eine Abwertung von 12 Yen).

Die Marktbedingungen im zweiten Quartal wurden durch Faktoren wie die nachlassende Nachfrage nach Outdoor-Freizeitaktivitäten und eine langwierige wirtschaftliche Erholung in China beeinträchtigt, aber die Nachfrage nach großen Außenbordmotoren und Motorrädern blieb stark. Im Vergleich zum letzten Jahr, als das Unternehmen mit Unterbrechungen in der Lieferkette konfrontiert war, wurden deutliche Verbesserungen bei den Produktlieferungen erzielt, was zu höheren Umsätzen führte. Beim Betriebsergebnis sorgten ein höherer Absatz sowie ausgeprägtere Effekte aus der Weitergabe von Kosten zum Ausgleich der steigenden Rohstoffpreise für höhere Gewinne. Zusammen mit den positiven Effekten des schwächeren Yen führte dies dazu, dass das Unternehmen für das zweite Quartal einen Rekordumsatz und ein Rekordergebnis erzielen konnte.

Prognose der konsolidierten Geschäftsergebnisse (im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr)

Nettoumsatz: 2.500 Milliarden Yen

(ein Anstieg um 251,5 Milliarden Yen oder 11,2 %)

Betriebsergebnis: 250,0 Milliarden Yen

(ein Anstieg um 25,1 Milliarden Yen oder 11,2 %)

Ordentliche Erträge: 250,0 Milliarden Yen

(ein Anstieg um 10,7 Milliarden Yen oder 4,5 %)

Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbarer Nettogewinn: 180,0 Milliarden Yen

(ein Anstieg um 5,6 Milliarden Yen oder 3,2 %)

*Handelskurs während des Geschäftsjahres: der US-Dollar bei 135 Yen, der Euro bei 145 Yen.

