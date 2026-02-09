|
Yamatane legte Quartalsergebnis vor
Yamatane hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 48,90 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yamatane noch ein Gewinn pro Aktie von 63,12 JPY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 22,84 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yamatane 21,85 Milliarden JPY umgesetzt.
