YAMAX präsentierte Quartalsergebnisse

YAMAX lud am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 68,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 78,40 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,55 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,64 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at