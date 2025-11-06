Yangzijiang Financial Aktie
WKN DE: A3DK5T / ISIN: SGXE77102635
|
06.11.2025 14:05:13
Yangzijiang Financial not proceeding with one billion yuan investment in Chinese lithium battery producer
Subsidiary Jiangsu New Yangzi Commerce & Trading and two strategic investors fail to secure an approval from Ningbo Shanshan’s creditorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
