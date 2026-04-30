30.04.2026 06:31:29

YOC präsentierte Quartalsergebnisse

YOC veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,770 EUR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat YOC 10,5 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,5 Millionen EUR umgesetzt worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,120 EUR beziffert. Im Vorjahr hatte YOC ein Ergebnis je Aktie von 1,07 EUR vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 37,13 Millionen EUR – ein Plus von 6,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem YOC 35,01 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,120 EUR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 37,10 Millionen EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at

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