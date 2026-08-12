CAN DO Aktie

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WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004

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12.08.2026 12:35:00

You Can Do Better Than SpaceX. Buy This SPACE Stock Instead

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) was the talk of the town this summer. The company reached a valuation north of $2 trillion just a few weeks after the biggest initial public offering (IPO) in history and traded as high as $225.64.Fast forward to today. The company has already released its second-quarter FY 2026 report, and the stock is down about 40% from its 52-week high, with no sign of stopping.The reason comes down to SpaceX's financial reality: 24 years in operation, a leader in its sector, and yet it's not even consistently profitable. Granted, none of this is unusual in the space industry. But once a company reaches a $2 trillion valuation, fundamentals -- not hype -- will drive future returns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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