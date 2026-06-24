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24.06.2026 11:02:12
Your Home Could Help Solve AI’s Growing Power Demand
Tesla, Sunrun and Renew Home plan to tap solar panels, batteries, thermostats and other devices installed in millions of homes to meet the energy demands of artificial intelligence.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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