YUKES legte Quartalsergebnis vor

YUKES hat am 13.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 26,14 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 23,30 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 67,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 817,0 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,36 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 20,99 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 23,59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,73 Prozent auf 4,29 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at