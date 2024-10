YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI hat sich am 11.10.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2024 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,00 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI ein EPS von -11,240 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,30 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,00 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 28,180 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI ein Ergebnis je Aktie von -92,250 JPY vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 50,41 Milliarden JPY – eine Minderung um 1,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 51,42 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at