YY A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

YY A ließ sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat YY A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 1,16 USD. Im letzten Jahr hatte YY A einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 540,9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 558,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at