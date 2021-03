Zahlreiche Positionen verringert: Dies sind Bill Ackmans Investitionen im vierten Quartal 2020

A A Drucken

Bill Ackmans Pershing Square Capital Management hat im vierten Quartal im Portfolio einige Positionen verkleinert, ohne andere aufzustocken. Sind die Corona-Auswirkungen für den Starinvestor noch immer spürbar?

Schon im dritten Quartal 2020 scheute Bill Ackman vor Käufen zurück und nahm lediglich kleinere Anpassungen seiner Beteiligungen nach unten vor. Diese Taktik setzte er auch im vierten Quartal 2020 fort. Lediglich zwei Positionen ließ er unangetastet. Wie es um diese Beteiligungen von Bill Ackman im vierten Quartal 2020 bestellt ist, zeigt ein Blick auf das sogenannte 13F-Formular, das das Unternehmen regelmäßig bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC einreichen muss. Das Formular weist aus, wie groß die Beteiligungen von Pershing Square Capital Management an den im Depot enthaltenen Konzernen sind. Im Ranking sind die aktuellen Aktieninvestments des Ackman-Unternehmens aufgeführt. Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times