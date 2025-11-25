HOPE Aktie
WKN DE: A2APUA / ISIN: JP3837640006
|
25.11.2025 10:39:15
Zambia: Hope in the fight against gender-based violence
According to the 2024 Zambia Demographic and Health Survey, half of all women have experienced physical, emotional, or sexual violence. Experts warn the true number is likely higher. But there is change on the horizon.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HOPE INC.mehr Nachrichten
Analysen zu HOPE INC.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HOPE INC.
|194,00
|-0,51%