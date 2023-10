ZEAL Network-Aktie dennoch unter Druck: Enorme Wachstumschancen erhofft

Derzeit liege der Online-Anteil im deutschen Lotteriemarkt nur bei 23 Prozent, sagte Vorstandschef Helmut Becker der "Börsen-Zeitung". In anderen europäischen Ländern habe er schon die Marke von 40 Prozent, teilweise sogar 50 Prozent überschritten. Becker geht davon aus, dass auch in Deutschland über kurz oder lang mehr als die Hälfte des Lotterie-Geschäfts online vermarktet wird. "Das heißt, der für uns adressierbare Markt wird sich mehr als verdoppeln."

Derzeit liege ZEALs Marktanteil im Online-Lotto in Deutschland bei 42 Prozent sagte Becker. "Unsere mit Abstand wichtigsten Produkte sind '6 aus 49' und 'Eurojackpot'", so Becker. Sie machten rund 80 Prozent des Umsatzes aus.

Seit Oktober 2019 bietet ZEAL Network keine eigenen Wetten auf den Ausgang von staatlichen Lotterien mehr an. Die Portale Lotto24 und Tipp24 vermitteln Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie an Veranstalter von Soziallotterien. Zentraler Baustein des Geschäftsmodell-Wechsels war die im Mai 2019 vollzogene Übernahme des deutschen Portals Lotto24.

Die Zeal Network-Aktie fällt im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 0,63 Prozent auf 31,50 Euro.

/stw/lew/stk

HAMBURG/FRANKFURT (dpa-AFX)