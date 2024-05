Zealand Pharma A-S verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zealand Pharma A-S hat am 16.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,71 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,740 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Zealand Pharma A-S 15,1 Millionen DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,6 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at