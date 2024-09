Zeitungsverlegerverband benennt neuen Hauptgeschäftsführer

BERLIN (dpa-AFX) - Nach personeller Veränderung an der Spitze des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) steht die Nachbesetzung des Hauptgeschäftsführer-Postens fest. Jörg Eggers übernimmt ab 1. November die Geschäfte, wie der Verband mitteilte. Der 53 Jahre alte Manager kommt vom Bundesverband kostenloser Wochenzeitungen (BVDA), wo er seit 2011 an der Spitze steht.

Eggers folgt auf Sigrun Albert. Anfang September wurde ihr unerwarteter Weggang bekannt. Die 52-Jährige gehe "auf eigenen Wunsch, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen", hatte der Verband in Berlin mitgeteilt. Die genauen Gründe wurden nicht genannt. Albert ist seit April 2022 Hauptgeschäftsführerin des BDZV, der die Interessen von Zeitungshäusern und Digitalpublishern in Deutschland vertritt.

An der Spitze des Verbands steht ein Trio als geschäftsführender Vorstand. Neben dem amtierenden Hauptgeschäftsführer - also künftig Eggers - sind das Matthias Ditzen-Blanke (geschäftsführender Gesellschafter Ditzen GmbH & Co., u.a. "Nordsee-Zeitung") und Stefan Hilscher (langjähriger Geschäftsführer Süddeutscher Verlag und Mit-Gesellschafter J. Hoffmann GmbH, Verlag Die Harke) - beide im Mai 2023 gewählt.

Albert, Ditzen-Blanke und Hilscher hatten in der vergangenen Woche noch gemeinsam auf der Bühne den Verlegerkongress eröffnet. Dabei war auch - ohne ins Detail zu gehen - Alberts Weggang kurz gestreift worden. Eggers war unter den Besuchern des Kongresses. Der Fachdienst "Medieninsider" hatte unlängst in einem Bericht bereits seinen Namen als möglichen Nachfolger Alberts genannt./rin/DP/nas