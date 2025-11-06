Zeta Global A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zeta Global A hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zeta Global A ein EPS von -0,090 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 268,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 337,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at