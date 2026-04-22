Zhejiang E-P Equipment A präsentierte Quartalsergebnisse

Zhejiang E-P Equipment A ließ sich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang E-P Equipment A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Zhejiang E-P Equipment A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,43 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,470 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,01 Milliarden CNY – ein Plus von 16,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang E-P Equipment A 1,73 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,14 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,47 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,23 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 6,53 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at