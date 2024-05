Zhejiang Provincial New Energy Investment Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zhejiang Provincial New Energy Investment Group A veröffentlichte am 29.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,040 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,16 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 939,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,260 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,370 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Zhejiang Provincial New Energy Investment Group A im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,47 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 4,54 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,580 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 5,76 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at