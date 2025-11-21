Zinzino B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zinzino B hat am 19.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,47 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,24 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zinzino B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 784,1 Millionen SEK im Vergleich zu 504,8 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at