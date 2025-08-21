Zoom-Aktie deutlich höher: Zoom meldet Umsatzplus, verfehlt aber Gewinnerwartungen

Für Anleger des US-amerikanischen Softwareunternehmens Zoom Communications wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend.

Im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026, das am 31. Juli 2025 endete, konnte Zoom Communications seinen Gewinn deutlich steigern: Analysten hatten im Vorfeld einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,38 US-Dollar erwartet, nachdem im Vorjahresquartal noch 0,70 US-Dollar verbucht worden waren. Im abgelaufenen Jahresviertel kam nun ein EPS von 1,16 US-Dollar zustande.

Den Umsatz konnte das US-Softwareunternehmen unterdessen von 1,16 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 1,22 US-Dollar steigern. Erwartet wurden hier im Vorfeld 1,20 Milliarden US-Dollar.

Die Aktie von Zoom Communications reagiert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise mit einem Plus von 6,01 Prozent auf 77,57 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at