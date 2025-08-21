|Zahlenvorlage
|
21.08.2025 22:40:44
Zoom-Aktie deutlich höher: Zoom meldet Umsatzplus, verfehlt aber Gewinnerwartungen
Im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026, das am 31. Juli 2025 endete, konnte Zoom Communications seinen Gewinn deutlich steigern: Analysten hatten im Vorfeld einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,38 US-Dollar erwartet, nachdem im Vorjahresquartal noch 0,70 US-Dollar verbucht worden waren. Im abgelaufenen Jahresviertel kam nun ein EPS von 1,16 US-Dollar zustande.
Den Umsatz konnte das US-Softwareunternehmen unterdessen von 1,16 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 1,22 US-Dollar steigern. Erwartet wurden hier im Vorfeld 1,20 Milliarden US-Dollar.
Die Aktie von Zoom Communications reagiert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise mit einem Plus von 6,01 Prozent auf 77,57 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZurückhaltung vor Jackson Hole: US-Börsen schließen etwas leichter -- ATX schlussendlich kaum verändert -- DAX schließlich stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kehrte am Donnerstag an die Nulllinie zurück, während der deutsche Leitindex sich kaum vom Fleck bewegte. An der Wall Street kam es am Donnerstag zu leichten Abgaben. An den Märkten in Asien waren am Donnerstag überwiegend negative Vorzeichen zu sehen.