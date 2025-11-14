ZOOM: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ZOOM stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 61,91 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -46,050 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 4,11 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,90 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at