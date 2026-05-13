13.05.2026 06:31:29

ZoomInfo Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ZoomInfo Technologies hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ZoomInfo Technologies 0,080 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 310,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 305,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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