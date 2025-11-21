ZTO Express (Cayman) A präsentierte Quartalsergebnisse

ZTO Express (Cayman) A veröffentlichte am 20.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,39 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,11 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,96 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 11,62 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at