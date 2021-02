Zu viel Verlass?: Fondsmanager warnt vor hartem Einbruch des Bullenmarkts

Umso mehr hält Tice Ausschau nach sicheren Investitionen, wie er weiter erklärt, und rät Anlegern zu Gold und Bitcoin . "Gold ist bei Privatpersonen und Portfoliomanagern dramatisch unterbewertet", so der Experte im Interview. Demnach sei der aktuelle Goldkurs viel zu niedrig angesetzt. Dabei sieht er für das Edelmetall ein enormes Potenzial und vergleicht die anstehende Kursbewegung mit der eines weiteren Krisengewinners. "Ich glaube nicht, dass Bitcoin ignoriert werden kann. Wir haben gesehen, wie der Preis von Bitcoin von 10.000 US-Dollar auf 40.000 US-Dollar gestiegen ist, was meiner Meinung nach eine Vorahnung dessen ist, was möglicherweise mit Gold passieren könnte."

Laut Tice häufen sich die Probleme an den Börsen. So seien die Märkte von unrealistisch überhöhten Bewertungen einzelner Titel gezeichnet. Vor allem hochpreisige Technologiewerte standen in den letzten Monaten für ihre Rekordkurse und eine mögliche Entkoppelung ihres tatsächlichen Werts in der Kritik. Aber auch vor einem zu starken Optimismus bezüglich der Impfstoffe gegen das Coronavirus warnt Tice. So sehnen Marktteilnehmer eine wirtschaftliche Erholung herbei, die einsetzen soll, nachdem ein Großteil der Bevölkerung die Vakzine von BioNTech / Pfizer , Moderna oder AstraZeneca erhalten hat. "Der Impfstoff ist nicht wirklich ein Allheilmittel," entgegnet der Berater. "Wir haben eine Menge Optimismus darüber gesehen, aber es treten neue Stämme des Virus auf, und ein Risiko wird sicherlich noch in der Zukunft weiterbestehen."

Daher sei die Frage nicht, ob es zu einem starken Einbruch komme, sondern wann, wie der Fondsmanager in der "CNBC"-Sendung "Trading Nation" erklärt. "Ich glaube an die Österreichische Schule der Ökonomie, die besagt, dass das Ausmaß des Rückgangs proportional zu den Exzessen ist, die während des vorherigen Booms entstanden sind", so Tice im Interview. Dabei verweist er auf seine hohe Treffersicherheit in der Vergangenheit. "Ich war bereits 1998, 1999 und 2006 bis 2007 früh dran ... Wenn der Markt einbricht, wird er wahrscheinlich hart einbrechen." Tice rechnet mit einem Crash, der die Kurse um etwa 30 Prozent nach unten treibt und etwa zwei Jahre anhält, ehe die Kursbewegung in eine Erholungsphase umschlägt.

Der ehemalige Manager des Prudent Bear Funds, David Tice, ist bekannt für seine Prognosen für fallende Kurse und gilt als "Langzeitbär". Der Fonds ist so aufgebaut, dass er von Abschwüngen profitiert, wie MarketWatch berichtet. 2008 verkaufte er den Bestand dann an den Vermögensverwalter Federated Hermes, unter dessen Namen dieser seitdem betrieben wird. Nun ist Tice als Berater beim AdvisorShares Ranger Equity Bear tätig - und hält weiterhin an seinen bärischen Prognosen fest.

X



finanzen.net Brokerage Handeln zum Festpreis in der

Welt von finanzen.at Das Beste aus zwei Welten:

Handeln Sie für nur 5 Euro Order-

provision* pro Trade unmittelbar aus

der Informationswelt von finanzen.at! Jetzt informieren So viel können Sie bei finanzen.net Brokerage sparen Bezahlen Sie mehr als 5 Euro Orderprovision? Dann vergleichen Sie hier die Konditionen für eine Xetra-Order über 12.000 Euro bei finanzen.net Brokerage und anderen namhaften Online Brokern! finanzen.net Brokerage € 5,00 Kaufen Verkaufen Depot eröffnen Hello Bank € 28,95 Kaufen Verkaufen Depot eröffnen Bankdirekt.at € 33,35 Kaufen Verkaufen Depot eröffnen Bankhaus Jungholz € 30,00 Dadat € 25,95 Degiro € 6,56 Easybank € 28,80 Flatex (AT) € 9,90

Das finanzen.net Brokerage-Depot ist ein spezielles Angebot von finanzen.net in Kooperation mit der Commerzbank AG – Infos unter Hinweis: Stand 03/2020. Orderprovision ohne Berücksichtigung von Börsen-/ Handelsplatzgebühren. Zeitlich begrenzte Aktions­angebote, Neukunden­rabatte und Angebote für besonders aktive Personen (sog. Heavy-Trader) bleiben unberück­sichtigt. Alle Angaben ohne Gewähr.Das finanzen.net Brokerage-Depot ist ein spezielles Angebot von finanzen.net in Kooperation mit der Commerzbank AG – Infos unter www.finanzen-broker.net/oesterreich/

X



Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Hinweise: Sie verlassen jetzt die finanzen.at Webseite und werden zur Webseite der Onvista Bank weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass sich die auf finanzen.at angegebenen Kursdaten von denen auf der Webseite der Onvista Bank unterscheiden können. Überprüfen Sie deshalb alle Daten genau, bevor Sie den Kauf oder Verkauf auf der Seite der Onvista Bank tätigen.



Inhalte fremder Webseiten, auf die hier direkt oder indirekt verwiesen wird (durch "Hyperlinks" oder "Deeplinks"), liegen außerhalb des Verantwortungsbereiches der Finanzen.net GmbH und werden von dieser nicht zu Eigen gemacht. Dies gilt auch für Börsen-, Finanz- und sonstige preissensitive Informationen, die aus Systemen fremder Anbieter online in Echtzeit oder zeitversetzt auf diese Websites übernommen werden.



Die Angebote weiterführender Internetseiten richten sich an Interessenten und Kunden in Österreich. Die Angebote auf diesen weiterführenden Internetseiten richten sich ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen oder für die Darstellung eine Erlaubnis erfordern, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act 1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige Beschränkungen vor Aufruf der Internetseiten zu informieren und diese einzuhalten.



Diesen Hinweis zukünftig nicht mehr anzeigen



Weiter Abbrechen

X



Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Hinweise: Sie verlassen jetzt die finanzen.at Webseite und werden zur Webseite der Hello bank! weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass sich die auf finanzen.at angegebenen Kursdaten von denen auf der Webseite der Hello bank! unterscheiden können. Überprüfen Sie deshalb alle Daten genau, bevor Sie den Kauf oder Verkauf auf der Seite der Hello bank! tätigen.



Inhalte fremder Webseiten, auf die hier direkt oder indirekt verwiesen wird (durch "Hyperlinks" oder "Deeplinks"), liegen außerhalb des Verantwortungsbereiches der Finanzen.net GmbH und werden von dieser nicht zu Eigen gemacht. Dies gilt auch für Börsen-, Finanz- und sonstige preissensitive Informationen, die aus Systemen fremder Anbieter online in Echtzeit oder zeitversetzt auf diese Websites übernommen werden.



Die Angebote weiterführender Internetseiten richten sich an Interessenten und Kunden in Österreich. Die Angebote auf diesen weiterführenden Internetseiten richten sich ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen oder für die Darstellung eine Erlaubnis erfordern, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act 1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige Beschränkungen vor Aufruf der Internetseiten zu informieren und diese einzuhalten.



Diesen Hinweis zukünftig nicht mehr anzeigen



Weiter Abbrechen

X



Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Hinweise: Sie verlassen jetzt die finanzen.at Webseite und werden zur Webseite der Bankdirekt.at weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass sich die auf finanzen.at angegebenen Kursdaten von denen auf der Webseite der Bankdirekt.at unterscheiden können. Überprüfen Sie deshalb alle Daten genau, bevor Sie den Kauf oder Verkauf auf der Seite der Bankdirekt.at tätigen.



Inhalte fremder Webseiten, auf die hier direkt oder indirekt verwiesen wird (durch "Hyperlinks" oder "Deeplinks"), liegen außerhalb des Verantwortungsbereiches der Finanzen.net GmbH und werden von dieser nicht zu Eigen gemacht. Dies gilt auch für Börsen-, Finanz- und sonstige preissensitive Informationen, die aus Systemen fremder Anbieter online in Echtzeit oder zeitversetzt auf diese Websites übernommen werden.



Die Angebote weiterführender Internetseiten richten sich an Interessenten und Kunden in Österreich. Die Angebote auf diesen weiterführenden Internetseiten richten sich ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen oder für die Darstellung eine Erlaubnis erfordern, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act 1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige Beschränkungen vor Aufruf der Internetseiten zu informieren und diese einzuhalten.



Diesen Hinweis zukünftig nicht mehr anzeigen



Weiter Abbrechen

X



Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Hinweise:



Sie verlassen jetzt die finanzen.at Webseite und werden zur Webseite der DEGIRO Investmentgesellschaft weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass sich die auf finanzen.at angegebenen Kursdaten von denen auf der Webseite der DEGIRO Investmentgesellschaft unterscheiden können. Überprüfen Sie deshalb alle Daten genau, bevor Sie den Kauf oder Verkauf auf der Seite der DEGIRO Investmentgesellschaft tätigen.



Inhalte fremder Webseiten, auf die hier direkt oder indirekt verwiesen wird (durch "Hyperlinks" oder "Deeplinks"), liegen außerhalb des Verantwortungsbereiches der Finanzen.net GmbH und werden von dieser nicht zu Eigen gemacht. Dies gilt auch für Börsen-, Finanz- und sonstige preissensitive Informationen, die aus Systemen fremder Anbieter online in Echtzeit oder zeitversetzt auf diese Websites übernommen werden.



Die Angebote weiterführender Internetseiten richten sich an Interessenten und Kunden in Österreich. Die Angebote auf diesen weiterführenden Internetseiten richten sich ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen oder für die Darstellung eine Erlaubnis erfordern, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act 1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige Beschränkungen vor Aufruf der Internetseiten zu informieren und diese einzuhalten.



Diesen Hinweis zukünftig nicht mehr anzeigen



Weiter Abbrechen