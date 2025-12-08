Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
08.12.2025 15:56:15
Zum 20-jährigen Werksjubiläum: BMW Group produziert viermillionstes Automobil im Werk Leipzig.
+++ Jubiläumsfahrzeug ist ein BMW 120 für einen Kunden in den Niederlanden. +++ Start der Serienproduktion war am 1. März 2005. +++ Hochflexible Produktion von BMW und MINI Automobilen auf einer Linie +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Shmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.