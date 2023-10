Zurückhaltung in Moskau: RTS verliert zum Ende des Montagshandels

Am ersten Tag der Woche zogen sich die Börsianer in Moskau zurück.

Der RTS fiel im MICEX-Handel letztendlich um 1,29 Prozent auf 994,54 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 7,656 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der RTS 0,127 Prozent schwächer bei 1 006,30 Punkten in den Montagshandel, nach 1 007,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 1 013,26 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 994,24 Zählern.

So bewegt sich der RTS auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der RTS mit einer Bewertung von 1 055,43 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wurde der RTS mit 982,94 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, wurde der RTS mit einer Bewertung von 1 055,72 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 3,27 Prozent. Bei 1 091,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des RTS. Bei 900,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im RTS

Unter den stärksten Aktien im RTS befinden sich aktuell INTER RAO (+ 3,67 Prozent auf 4,45 RUB), Surgutneftegas (+ 3,11 Prozent auf 32,51 RUB), SOLLERS (+ 2,72 Prozent auf 1 020,00 RUB), TATNEFT Pref (+ 2,34 Prozent auf 628,70 RUB) und TATNEFT PJSC (+ 1,68 Prozent auf 635,90 RUB). Auf der Verliererseite im RTS stehen derweil RusHydro (Federal Hydro) (-2,71 Prozent auf 0,85 RUB), Surgutneftegas Pref (-2,33 Prozent auf 56,59 RUB), Federal Grid (-2,31 Prozent auf 0,12 RUB), VSMPO-AVISMA (-1,76 Prozent auf 42 500,00 RUB) und VTB Bank (-1,54 Prozent auf 0,03 RUB).

RTS-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im RTS mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die VTB Bank-Aktie. 69 267 360 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Yandex mit 6,481 Mrd. Euro im RTS den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der RTS-Werte

Die Gazprom PJSC-Aktie weist mit 0,80 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 55,80 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at