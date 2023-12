Zurückhaltung in Moskau: So steht der RTS am Nachmittag

Am Freitag gibt der RTS um 15:01 Uhr via MICEX um 1,52 Prozent auf 1 098,01 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 6,277 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,042 Prozent auf 1 114,54 Punkte an der Kurstafel, nach 1 115,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 096,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 115,38 Punkten.

RTS seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der RTS bereits um 3,80 Prozent. Vor einem Monat, am 01.11.2023, lag der RTS-Kurs bei 1 088,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2023, stand der RTS noch bei 1 055,43 Punkten. Der RTS verzeichnete vor einem Jahr, am 01.12.2022, den Wert von 1 123,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 14,01 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der RTS bislang 1 159,55 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im RTS

Die Gewinner-Aktien im RTS sind aktuell Polymetal (+ 1,83 Prozent auf 484,50 RUB), Federal Grid (+ 1,53 Prozent auf 0,12 RUB), Bashneft Pref (+ 1,43 Prozent auf 1 743,50 RUB), Magnit (+ 1,02 Prozent auf 6 418,50 RUB) und ALROSA (+ 0,41 Prozent auf 65,45 RUB). Zu den schwächsten RTS-Aktien zählen derweil Rostelecom PJSC Pref (-10,07 Prozent auf 68,30 RUB), Rostelecom PJSC (-8,31 Prozent auf 74,80 RUB), TMK (-3,91 Prozent auf 195,54 RUB), VSMPO-AVISMA (-3,17 Prozent auf 33 020,00 RUB) und Bashneft (-2,34 Prozent auf 2 377,50 RUB).

RTS-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im RTS weist die VTB Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 41 109 640 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,278 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die RTS-Mitglieder auf

Unter den RTS-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 49,45 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

