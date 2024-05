Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,70 Prozent schwächer bei 17 318,55 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,332 Prozent auf 17 382,78 Punkte an der Kurstafel, nach 17 440,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 17 667,86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 284,37 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 2,71 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 01.04.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 18 293,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.02.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 17 344,71 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 01.05.2023, den Wert von 13 231,47 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,68 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Verisk Analytics A (+ 6,81 Prozent auf 232,81 USD), Sirius XM (+ 3,74 Prozent auf 3,05 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,53 Prozent auf 7,62 USD), Lucid (+ 2,75 Prozent auf 2,62 USD) und American Electric Power (+ 2,46 Prozent auf 88,15 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Starbucks (-15,88 Prozent auf 74,44 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-8,91 Prozent auf 144,27 USD), The Kraft Heinz Company (-6,03 Prozent auf 36,28 USD), IDEXX Laboratories (-5,02 Prozent auf 468,04 USD) und Broadcom (-4,42 Prozent auf 1 242,86 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 sticht die Amazon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 673 610 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,807 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,61 Prozent die höchste Dividendenrendite.

