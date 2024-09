Zurückhaltung in Zürich: SLI zum Start des Mittwochshandels schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittwochmorgen.

Am Mittwoch notiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,06 Prozent leichter bei 1 962,04 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,104 Prozent tiefer bei 1 961,10 Punkten in den Handel, nach 1 963,14 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 959,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 962,10 Punkten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,576 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 975,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, wies der SLI einen Stand von 1 949,20 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.09.2023, stand der SLI noch bei 1 738,56 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,26 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ams (+ 2,67 Prozent auf 0,87 CHF), Roche (+ 0,90 Prozent auf 268,60 CHF), Swiss Re (+ 0,47 Prozent auf 116,40 CHF), Novartis (+ 0,34 Prozent auf 98,36 CHF) und Givaudan (+ 0,24 Prozent auf 4 549,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Lonza (-2,08 Prozent auf 528,20 CHF), Sonova (-1,16 Prozent auf 298,40 CHF), Temenos (-1,00 Prozent auf 59,40 CHF), VAT (-0,89 Prozent auf 401,80 CHF) und Logitech (-0,65 Prozent auf 73,04 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 308 109 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 237,435 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 5,54 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at