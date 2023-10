Zurückhaltung in Zürich: SPI beginnt Handel mit Verlusten

Um 09:12 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,11 Prozent tiefer bei 14 340,92 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,927 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,172 Prozent tiefer bei 14 332,21 Punkten, nach 14 356,91 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 14 330,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 340,92 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,52 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 13.09.2023, bei 14 432,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 597,41 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 13.10.2022, einen Stand von 13 076,82 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 2,11 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 616,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Santhera Pharmaceuticals (+ 22,83 Prozent auf 9,20 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,26 Prozent auf 0,07 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 1,88 Prozent auf 0,49 CHF), Swiss Re (+ 1,83 Prozent auf 99,14 CHF) und Dufry (+ 1,64 Prozent auf 31,69 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Tecan (N) (-3,54 Prozent auf 289,00 CHF), Inficon (-2,96 Prozent auf 1 114,00 CHF), GAM (-2,92 Prozent auf 0,47 CHF), Straumann (-2,23 Prozent auf 116,20 CHF) und Alcon (-1,73 Prozent auf 66,92 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 956 927 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 284,543 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at