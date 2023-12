Zurückhaltung in Zürich: SPI nachmittags in der Verlustzone

Der SPI notiert am dritten Tag der Woche im negativen Bereich.

Um 15:39 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,25 Prozent schwächer bei 14 542,44 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,961 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,051 Prozent auf 14 586,05 Punkte an der Kurstafel, nach 14 578,66 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 14 542,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 624,28 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,273 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 20.11.2023, wies der SPI einen Stand von 14 114,45 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 20.09.2023, einen Stand von 14 646,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.12.2022, lag der SPI-Kurs bei 13 627,27 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 3,55 Prozent zu. Bei 15 314,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 13 451,76 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Addex Therapeutics (+ 13,50 Prozent auf 0,05 CHF), DocMorris (+ 12,69 Prozent auf 75,50 CHF), Medacta (+ 5,39 Prozent auf 129,00 CHF), Evolva (+ 4,17 Prozent auf 0,75 CHF) und Ascom (+ 3,64 Prozent auf 7,98 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Arundel (-42,86 Prozent auf 0,10 CHF), Talenthouse (-30,61 Prozent auf 0,01 CHF), AIRESIS (-8,74 Prozent auf 0,47 CHF), Xlife Sciences (-5,31 Prozent auf 46,40 CHF) und Phoenix Mecano (-3,64 Prozent auf 423,00 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 14 316 025 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 268,814 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. OC Oerlikon lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,62 Prozent.

Redaktion finanzen.at