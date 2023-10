Zurückhaltung in Zürich: SPI sackt letztendlich ab

Am Freitag notierte der SPI via SIX schlussendlich 0,97 Prozent leichter bei 13 568,75 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,892 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,794 Prozent auf 13 592,64 Punkte an der Kurstafel, nach 13 701,44 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 13 654,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 568,75 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 4,84 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 20.09.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 646,43 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 20.07.2023, den Stand von 14 759,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, stand der SPI noch bei 13 388,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 verlor der Index bereits um 3,39 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 568,75 Punkten.

SPI-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 6,59 Prozent auf 9,70 CHF), Schlatter Industries (+ 6,48 Prozent auf 23,00 CHF), Bell (+ 5,04 Prozent auf 271,00 CHF), Orior (+ 4,87 Prozent auf 73,20 CHF) und Idorsia (+ 3,80 Prozent auf 1,80 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Kinarus (-25,00 Prozent auf 0,00 CHF), CI Com SA (-12,98 Prozent auf 1,81 CHF), Gurit (-8,48 Prozent auf 72,30 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-7,94 Prozent auf 12,06 CHF) und DocMorris (-5,82 Prozent auf 36,92 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 65 408 908 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 280,389 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Im SPI hat die Achiko-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

