Zurückhaltung in Zürich: SPI sackt nachmittags ab

Am Montag fällt der SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,28 Prozent auf 13 856,31 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,828 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,162 Prozent auf 13 917,26 Punkte an der Kurstafel, nach 13 894,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 13 917,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 842,30 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Der SPI lag noch vor einem Monat, am 06.10.2023, bei 14 162,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wies der SPI 14 657,70 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, notierte der SPI bei 13 757,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 büßte der Index bereits um 1,34 Prozent ein. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 451,76 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Idorsia (+ 25,97 Prozent auf 2,66 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 8,33 Prozent auf 13,00 CHF), Talenthouse (+ 8,33 Prozent auf 0,01 CHF), Schlatter Industries (+ 5,56 Prozent auf 22,80 CHF) und Evolva (+ 4,69 Prozent auf 3,35 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Kinarus (-25,00 Prozent auf 0,00 CHF), SHL Telemedicine (-11,45 Prozent auf 7,35 CHF), AIRESIS (-10,62 Prozent auf 0,51 CHF), EFG International (-6,58 Prozent auf 9,79 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-5,87 Prozent auf 4,97 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 16 685 195 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 267,860 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

