Zurückhaltung in Zürich: SPI schlussendlich in der Verlustzone

In Zürich standen die Signale am ersten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Schlussendlich ging der SPI nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 14 927,02 Punkten aus dem Handel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,956 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,107 Prozent auf 14 922,25 Punkte an der Kurstafel, nach 14 938,20 Punkten am Vortag.

Bei 14 859,56 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 929,16 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, einen Stand von 14 676,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 310,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 436,45 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 2,45 Prozent. Bei 15 005,61 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell ObsEva (+ 45,45 Prozent auf 0,02 CHF), Kinarus (+ 8,00 Prozent auf 0,01 CHF), HIAG Immobilien (+ 7,26 Prozent auf 76,80 CHF), Bossard (+ 4,73 Prozent auf 210,50 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 3,33 Prozent auf 0,62 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Meyer Burger (-12,37 Prozent auf 0,07 CHF), Idorsia (-11,05 Prozent auf 1,77 CHF), Kudelski (-6,57 Prozent auf 1,35 CHF), Leonteq (-4,15 Prozent auf 27,75 CHF) und SHL Telemedicine (-3,70 Prozent auf 5,20 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 27 036 989 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 253,313 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,65 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent bei der mobilezone-Aktie zu erwarten.

