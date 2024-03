Zurückhaltung in Zürich: SPI zeigt sich mittags leichter

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,14 Prozent schwächer bei 15 355,40 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,935 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,107 Prozent auf 15 360,81 Punkte an der Kurstafel, nach 15 377,34 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 15 346,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 383,72 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,257 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.02.2024, lag der SPI bei 14 857,56 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, bei 14 581,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.03.2023, betrug der SPI-Kurs 14 123,02 Punkte.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 5,39 Prozent. Bei 15 462,87 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Evolva (+ 13,05 Prozent auf 0,92 CHF), Peach Property Group (+ 12,53 Prozent auf 10,24 CHF), Kinarus (+ 10,53 Prozent auf 0,00 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 3,65 Prozent auf 36,90 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,60 Prozent auf 5,18 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Addex Therapeutics (-16,78 Prozent auf 0,07 CHF), ObsEva (-10,45 Prozent auf 0,01 CHF), Bellevue (-6,90 Prozent auf 21,60 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-6,00 Prozent auf 0,08 CHF) und CPH Chemie Papier (-4,49 Prozent auf 85,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 68 662 921 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI mit 254,216 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Die Orascom Development-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Varia US Properties-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,14 Prozent, die höchste im Index.

