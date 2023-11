Zurückhaltung in Zürich: SPI zum Handelsende in der Verlustzone

Am fünften Tag der Woche hielten sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Freitag schloss der SPI nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 13 894,72 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 1,815 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,072 Prozent auf 13 909,46 Punkte an der Kurstafel, nach 13 899,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 13 891,29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 968,17 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 2,43 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 03.10.2023, den Wert von 14 108,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2023, lag der SPI noch bei 14 636,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, wies der SPI einen Wert von 13 647,42 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 verlor der Index bereits um 1,07 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Molecular Partners (+ 15,71 Prozent auf 4,05 CHF), SHL Telemedicine (+ 15,28 Prozent auf 8,30 CHF), Idorsia (+ 14,49 Prozent auf 2,11 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 10,00 Prozent auf 5,28 CHF) und Meyer Burger (+ 9,47 Prozent auf 0,27 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Kinarus (-33,33 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (-8,00 Prozent auf 0,05 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,69 Prozent auf 12,00 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-7,19 Prozent auf 0,09 CHF) und Talenthouse (-5,56 Prozent auf 0,00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 32 792 278 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 267,059 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Im SPI hat die Achiko-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

