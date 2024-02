Zuversicht in Europa: STOXX 50 mit Kursplus

Am Montag verbucht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,31 Prozent auf 4 219,51 Punkte. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,097 Prozent höher bei 4 210,43 Punkten, nach 4 206,37 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 202,14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 4 219,51 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 05.01.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 097,42 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, den Stand von 3 873,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 879,13 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,12 Prozent zu. 4 236,11 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell National Grid (+ 2,11 Prozent auf 10,63 GBP), GSK (+ 1,91 Prozent auf 16,42 GBP), Nestlé (+ 1,18 Prozent auf 99,73 CHF), Bayer (+ 1,01 Prozent auf 28,98 EUR) und Unilever (+ 0,89 Prozent auf 39,00 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Glencore (-1,38 Prozent auf 4,12 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,09 Prozent auf 37,36 CHF), BP (-0,94 Prozent auf 4,54 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,81 Prozent auf 63,82 EUR) und Roche (-0,77 Prozent auf 232,30 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 050 125 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 467,319 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,20 erwartet. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,37 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at