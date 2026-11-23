Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der DAX sprang im XETRA-Handel letztendlich um 2,26 Prozent auf 25 363,70 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,057 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,421 Prozent stärker bei 24 907,19 Punkten in den Montagshandel, nach 24 802,78 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 873,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 386,82 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der DAX auf 25 181,65 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26 136,56 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 091,87 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,36 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 27 001,67 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 6,88 Prozent auf 126,46 EUR), Infineon (+ 6,56 Prozent auf 48,42 EUR), HOCHTIEF (+ 5,38 Prozent auf 356,20 EUR), Deutsche Bank (+ 4,79 Prozent auf 30,53 EUR) und Rheinmetall (+ 4,59 Prozent auf 725,20 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Deutsche Börse (-1,33 Prozent auf 310,90 EUR), Bayer (-0,71 Prozent auf 52,98 EUR), Deutsche Telekom (-0,34 Prozent auf 26,25 EUR), Beiersdorf (-0,23 Prozent auf 79,00 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,01 Prozent auf 37,63 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 8 546 440 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 207,374 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,82 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at