Zuversicht in Frankfurt: SDAX startet im Plus

Am Freitag tendiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,31 Prozent fester bei 12 598,01 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 103,350 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,162 Prozent auf 12 579,33 Punkte an der Kurstafel, nach 12 559,00 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 12 579,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 598,01 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 2,48 Prozent. Vor einem Monat, am 06.09.2023, wurde der SDAX mit 13 211,05 Punkten berechnet. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 06.07.2023, bei 13 087,77 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2022, den Wert von 10 750,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 4,25 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 13 880,68 Punkte. Bei 11 980,54 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell SUSE (+ 3,17 Prozent auf 11,40 EUR), Grand City Properties (+ 1,66 Prozent auf 8,88 EUR), Aroundtown SA (+ 1,21 Prozent auf 1,96 EUR), Schaeffler (+ 1,20 Prozent auf 5,50 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (+ 1,18 Prozent auf 3,85 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen ADTRAN (-3,58 Prozent auf 7,80 USD), Nagarro SE (-0,96 Prozent auf 67,00 EUR), Fielmann (-0,68 Prozent auf 40,80 EUR), SFC Energy (-0,64 Prozent auf 18,76 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-0,55 Prozent auf 32,32 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 113 897 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 9,925 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent bei der Grand City Properties-Aktie an.

