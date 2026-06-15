HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|TecDAX-Performance im Blick
|
15.06.2026 17:58:49
Zuversicht in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Kursplus
Der TecDAX stieg im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,62 Prozent auf 4 004,07 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 539,494 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1,40 Prozent auf 4 035,34 Punkte an der Kurstafel, nach 3 979,50 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 994,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 057,32 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 795,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Wert von 3 574,39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 813,66 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,48 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,81 Prozent auf 102,00 EUR), Siltronic (+ 4,05 Prozent auf 97,70 EUR), IONOS (+ 3,45 Prozent auf 27,56 EUR), AIXTRON SE (+ 3,26 Prozent auf 58,86 EUR) und TeamViewer (+ 2,68 Prozent auf 5,55 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil HENSOLDT (-5,13 Prozent auf 71,74 EUR), 1&1 (-2,87 Prozent auf 23,70 EUR), Deutsche Telekom (-1,66 Prozent auf 27,85 EUR), freenet (-1,38 Prozent auf 25,64 EUR) und ATOSS Software (-1,07 Prozent auf 74,20 EUR) unter Druck.
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 336 819 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 163,761 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,37 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu HENSOLDT
|
09:28
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
16.06.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
16.06.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
16.06.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
15.06.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
15.06.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
15.06.26
|Reiseaktien heben ab: Lufthansa und TUI profitieren vom Friedensdeal - HENSOLDT, RENK & Co. geben nach (finanzen.at)