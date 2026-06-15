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TecDAX-Performance im Blick 15.06.2026 17:58:49

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Kursplus

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Kursplus

Der TecDAX verbuchte zum Handelsschluss Zuwächse.

Der TecDAX stieg im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,62 Prozent auf 4 004,07 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 539,494 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1,40 Prozent auf 4 035,34 Punkte an der Kurstafel, nach 3 979,50 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 994,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 057,32 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 795,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Wert von 3 574,39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 813,66 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,48 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,81 Prozent auf 102,00 EUR), Siltronic (+ 4,05 Prozent auf 97,70 EUR), IONOS (+ 3,45 Prozent auf 27,56 EUR), AIXTRON SE (+ 3,26 Prozent auf 58,86 EUR) und TeamViewer (+ 2,68 Prozent auf 5,55 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil HENSOLDT (-5,13 Prozent auf 71,74 EUR), 1&1 (-2,87 Prozent auf 23,70 EUR), Deutsche Telekom (-1,66 Prozent auf 27,85 EUR), freenet (-1,38 Prozent auf 25,64 EUR) und ATOSS Software (-1,07 Prozent auf 74,20 EUR) unter Druck.

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 336 819 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 163,761 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,37 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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