Zuversicht in Moskau: Pluszeichen im RTS

Der RTS legt im MICEX-Handel um 15:00 Uhr um 0,94 Prozent auf 997,42 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 7,599 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,036 Prozent auf 988,48 Punkte an der Kurstafel, nach 988,12 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte am Freitag sein Tagestief bei 980,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 997,42 Punkten lag.

So bewegt sich der RTS seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der RTS bereits um 3,03 Prozent. Vor einem Monat, am 22.08.2023, wurde der RTS mit einer Bewertung von 1 057,56 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2023, bewegte sich der RTS bei 1 056,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2022, wies der RTS einen Stand von 1 174,61 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 3,57 Prozent. Bei 1 091,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des RTS. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im RTS zählen aktuell Polymetal (+ 5,37 Prozent auf 508,10 RUB), Severstal (+ 3,33 Prozent auf 1 311,00 RUB), Novolipetsk Steel (+ 3,27 Prozent auf 205,50 RUB), Federal Grid (+ 2,82 Prozent auf 0,12 RUB) und Moscow Exchange MICEX-RTS (+ 2,51 Prozent auf 177,40 RUB). Unter den schwächsten RTS-Aktien befinden sich derweil Phosagro (-0,78 Prozent auf 6 613,00 RUB), Norilsk Nickel JSC (-0,59 Prozent auf 15 924,00 RUB), Aeroflot - Russian Airlines (-0,47 Prozent auf 40,04 RUB), Rostelecom PJSC (+ 0,06 Prozent auf 71,54 RUB) und TATNEFT PJSC (+ 0,17 Prozent auf 598,60 RUB).

RTS-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im RTS mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die VTB Bank-Aktie. 102 245 710 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie nimmt im RTS, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 6,425 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Werte

Die Gazprom PJSC-Aktie weist mit 0,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS auf. Die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 55,80 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at