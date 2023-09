Zuversicht in Moskau: RTS nachmittags im Plus

Der RTS gewinnt am Donnerstagnachmittag an Wert.

Am Donnerstag notiert der RTS um 15:00 Uhr via MICEX 0,39 Prozent höher bei 1 003,10 Punkten. Insgesamt kommt der RTS damit auf einen Börsenwert in Höhe von 7,689 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,489 Prozent auf 1 004,11 Punkte an der Kurstafel, nach 999,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 001,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 009,90 Punkten.

RTS seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der RTS bereits um 0,390 Prozent. Vor einem Monat, am 28.08.2023, wurde der RTS mit einer Bewertung von 1 057,97 Punkten gehandelt. Der RTS wurde vor drei Monaten, am 28.06.2023, mit 1 014,68 Punkten bewertet. Der RTS notierte noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, bei 1 074,57 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 4,16 Prozent nach oben. Bei 1 091,91 Punkten erreichte der RTS bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im RTS zählen derzeit Surgutneftegas Pref (+ 1,25 Prozent auf 51,19 RUB), Surgutneftegas (+ 1,22 Prozent auf 29,42 RUB), LSR (+ 0,95 Prozent auf 700,80 RUB), LUKOIL Oil Company (+ 0,89 Prozent auf 6 547,50 RUB) und INTER RAO (+ 0,74 Prozent auf 4,26 RUB). Unter Druck stehen im RTS hingegen Moscow Exchange MICEX-RTS (-3,73 Prozent auf 176,43 RUB), SOLLERS (-2,36 Prozent auf 1 013,50 RUB), TMK (-1,63 Prozent auf 222,68 RUB), Severstal (-1,44 Prozent auf 1 358,60 RUB) und Aeroflot - Russian Airlines (-1,37 Prozent auf 41,15 RUB).

Die teuersten RTS-Konzerne

Im RTS ist die VTB Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 79 682 310 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,526 Mrd. Euro macht die Yandex-Aktie im RTS derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der RTS-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,80 zu Buche schlagen. Mit 55,80 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at