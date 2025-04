Zuversicht in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu

Am Dienstagnachmittag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Um 20:02 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,67 Prozent auf 38 220,18 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 14,792 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,226 Prozent schwächer bei 37 879,65 Punkten in den Dienstagshandel, nach 37 965,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39 426,60 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 37 965,75 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, stand der Dow Jones bei 42 801,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 42 635,20 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2024, lag der Dow Jones bei 38 892,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gab der Index bereits um 9,84 Prozent nach. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45 054,36 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 6,00 Prozent auf 556,18 USD), JPMorgan Chase (+ 2,60 Prozent auf 220,01 USD), NVIDIA (+ 2,46 Prozent auf 100,04 USD), Boeing (+ 2,32 Prozent auf 142,08 USD) und Home Depot (+ 2,31 Prozent auf 316,35 EUR). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Apple (-2,53 Prozent auf 176,87 USD), Merck (-2,19 Prozent auf 79,40 USD), Nike (-2,05 Prozent auf 54,47 USD), Amgen (-1,62 Prozent auf 285,00 USD) und Sherwin-Williams (-1,12 Prozent auf 319,18 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 65 745 162 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,485 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Im Dow Jones präsentiert die Merck-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

