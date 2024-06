Zuversicht in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Gewinnen

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,12 Prozent stärker bei 38 823,53 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13,875 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,549 Prozent auf 38 565,18 Punkte an der Kurstafel, nach 38 778,10 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 38 771,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 38 936,93 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Wert von 40 003,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 38 790,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, wies der Dow Jones 34 299,12 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 2,94 Prozent zu Buche. Bei 40 077,40 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 1,50 Prozent auf 155,49 USD), Home Depot (+ 1,44 Prozent auf 354,53 USD), Verizon (+ 1,22 Prozent auf 39,94 USD), JPMorgan Chase (+ 0,83 Prozent auf 196,60 USD) und Intel (+ 0,81 Prozent auf 31,23 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Boeing (-1,34 Prozent auf 176,00 USD), Amazon (-0,52 Prozent auf 183,10 USD), Nike (-0,36 Prozent auf 94,66 USD), Apple (-0,28 Prozent auf 216,07 USD) und McDonalds (-0,20 Prozent auf 253,00 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 3 351 629 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 3,065 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,60 erwartet. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at