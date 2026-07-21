Zuversicht in New York: Dow Jones mit Kursplus

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Dienstag erhöht sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0,72 Prozent auf 52 212,40 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 24,314 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,608 Prozent höher bei 52 154,57 Punkten, nach 51 839,26 Punkten am Vortag.

Bei 51 890,10 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52 237,16 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, mit 51 564,70 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wurde der Dow Jones mit 49 149,38 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44 323,07 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 7,92 Prozent zu. Bei 53 289,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit 3M (+ 9,28 Prozent auf 173,88 USD), UnitedHealth (+ 2,61 Prozent auf 432,54 USD), Caterpillar (+ 2,58 Prozent auf 886,63 USD), Goldman Sachs (+ 2,32 Prozent auf 1 079,55 USD) und NVIDIA (+ 1,49 Prozent auf 206,30 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Salesforce (-2,20 Prozent auf 169,97 USD), Walmart (-1,55 Prozent auf 110,46 USD), IBM (-1,46 Prozent auf 209,89 USD), McDonalds (-1,12 Prozent auf 264,64 USD) und Home Depot (-1,10 Prozent auf 288,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 7 665 406 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,297 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 11,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,76 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at