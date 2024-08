Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Am Dienstag geht es im NASDAQ Composite um 16:02 Uhr via NASDAQ um 0,54 Prozent auf 16 287,17 Punkte nach oben. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,378 Prozent fester bei 16 261,36 Punkten, nach 16 200,08 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 16 137,65 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 326,94 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 18 352,76 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.05.2024, wies der NASDAQ Composite 16 349,25 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 13 909,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,30 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Sangamo Therapeutics (+ 30,88 Prozent auf 1,01 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 7,49 Prozent auf 86,50 USD), Dixie Group (+ 7,12 Prozent auf 0,60 USD), SMC (+ 6,69 Prozent auf 464,38 USD) und Cutera (+ 6,48 Prozent auf 1,15 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen ADTRAN (-14,87 Prozent auf 4,50 EUR), Net 1 Ueps Technologies (-5,35 Prozent auf 4,60 USD), Expeditors International of Washington (-4,58 Prozent auf 115,74 USD), 3D Systems (-4,20 Prozent auf 2,74 USD) und Commercial Vehicle Group (-3,91 Prozent auf 4,55 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 15 980 050 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,082 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Mit 19,46 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

