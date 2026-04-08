Zuversicht in Paris: CAC 40 klettert mittags deutlich

Am dritten Tag der Woche greifen die Anleger in Paris beherzt zu.

Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 4,23 Prozent stärker bei 8 243,26 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,337 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 2,56 Prozent fester bei 8 111,17 Punkten, nach 7 908,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 111,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 261,27 Punkten.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 3,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 7 993,49 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, bei 8 243,47 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 08.04.2025, einen Stand von 7 100,42 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,586 Prozent aufwärts. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 283 288 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,825 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at