Aktuell zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Am Montag notiert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 1,30 Prozent fester bei 3 084,73 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,015 Prozent höher bei 3 045,62 Punkten, nach 3 045,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 042,03 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 093,79 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 081,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 3 261,96 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 2 384,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16,05 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit PORR (+ 4,92 Prozent auf 35,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,82 Prozent auf 102,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,56 Prozent auf 19,28 EUR), FACC (+ 3,72 Prozent auf 14,50 EUR) und STRABAG SE (+ 2,89 Prozent auf 106,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-7,27 Prozent auf 2,04 EUR), Semperit (-3,81 Prozent auf 15,15 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,44 Prozent auf 27,35 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,22 Prozent auf 3,25 EUR) und Telekom Austria (-0,81 Prozent auf 8,58 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 97 841 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,380 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie weist mit 6,79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at