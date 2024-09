Zuversicht in Zürich: SLI am Mittag mit grünem Vorzeichen

Der SLI gewinnt am Mittag an Fahrt.

Um 12:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,26 Prozent stärker bei 1 950,81 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,067 Prozent schwächer bei 1 944,38 Punkten in den Handel, nach 1 945,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 942,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 951,99 Punkten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.08.2024, wurde der SLI mit 2 007,69 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Stand von 1 943,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, einen Wert von 1 725,28 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,62 Prozent zu. Bei 2 023,54 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 2,53 Prozent auf 35,65 CHF), Lindt (+ 1,84 Prozent auf 11 050,00 CHF), Nestlé (+ 1,34 Prozent auf 83,14 CHF), Lonza (+ 1,13 Prozent auf 537,20 CHF) und Alcon (+ 0,97 Prozent auf 83,24 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Adecco SA (-1,99 Prozent auf 27,60 CHF), Swatch (I) (-1,54 Prozent auf 149,85 CHF), ams (-1,14 Prozent auf 0,91 CHF), Straumann (-0,92 Prozent auf 123,65 CHF) und Swiss Re (-0,82 Prozent auf 115,35 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 535 746 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 225,976 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,02 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,60 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at